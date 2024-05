Vandalismo a Barletta, controlli della Questura in zona 167

BARLETTA – All’allarme lanciato dal comitato zona 167 farà seguito l’implementazione dei controlli da parte della Questura della BAT. Numerosi gli atti di vandalismo che hanno caratterizzato la zona residenziale periferica di Barletta, anche con danni ingenti ad automobili e luoghi pubblici. Dopo l’appello lanciato direttamente dall’associazione ai microfoni di Antenna Sud, il questore della sesta provincia pugliese Alfredo Fabbrocini annuncia l’imminente aumento dei presidi nell’area, già oggetto di segnalazioni da parte degli stessi residenti.

Gli atti di vandalismo, come emerso anche dai numerosi video pubblicati sui social dagli stessi cittadini, sarebbero da attribuire a giovanissimi, che si riuniscono nelle piazze e nei parchi del quartiere fino a tarda notte. Nuovi controlli in vista per evitare danni e schiamazzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author