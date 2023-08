Virtus Francavilla, è fatta: fra i pali arriva Francesco Forte

Trattativa in dirittura d’arrivo ed ufficialità attesa nelle prossime ore: Francesco Forte sarà a breve un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Per il portiere classe ’91 manca solo l’annuncio del club, ma l’operazione verrà chiusa con una fumata bianca a strettissimo giro. L’estremo difensore ex Avellino è dunque pronto ad una nuova esperienza in Serie C, categoria in cui vanta oltre 250 presenze fra i tre gironi.

