Barletta, chiusa la prima fase del ritiro

BARLETTA – Si è chiusa con l’allenamento di domenica mattina la prima fase del ritiro precampionato del Barletta. Dopo due settimane di lavoro in sede, i biancorossi si trasferiranno a Rivisondoli dal 19 al 25 agosto, prima della presentazione ufficiale delle maglie da gioco fissata per il giorno del rientro in Puglia.

La squadra di Ginestra si avvicina alla settimana in Abruzzo dopo le tre amichevoli contro Avellino, Molfetta e Corato, che hanno portato ad un pareggio, una sconfitta ed una vittoria nell’ultimo test contro i neroverdi di Eccellenza (foto Sergio Porcelli). I giorni di riposo serviranno a ricaricare le batterie, in particolare a Marconato, assente negli ultimi due match disputati. Sarà anche il momento di vedere all’opera Silvestri, arrivato 24 ore prima dell’amichevole con il Corato e non schierato in difesa.

La dirigenza, nel frattempo, continua a fare le sue valutazioni su un centravanti dalla Serie C. Dopo aver sistemato la retroguardia con un calciatore di esperienza, Dimiccoli e Pavarese lavorano per implementare il pacchetto offensivo anche su richiesta dello stesso Ginestra, che nei postpartita ha chiarito le sue esigenze per l’attacco.

Biancorossi che al momento possono contare su 28 elementi in rosa, di cui 16 over e 12 under. Lo slittamento del campionato al 10 settembre permetterà di fare ulteriori valutazioni sui calciatori tesserati e in prova, in attesa delle ultime occasioni sul mercato. Fase di stand-by, ma non troppo, fino al weekend e alla partenza per Rivisondoli.

