Volley C/F: Dinamo Molfetta prima si illude, poi cade con l’Amatori Bari

Alla Dinamo CAB Molfetta non basta un buon primo set per far suo il match. Tra le ragazze in maglia arancio e le baresi della Citymoda Amatori finisce 1-3 in favore di queste ultime, probabilmente più motivate e decise a far proprio l’incontro. La Dinamo prende di buono solo quanto visto nel primo set, dopo il quale sono riemerse le solite pecche che hanno condizionato tutto il torneo post regular season.

Il primo set è certamente quello più gradevole, combattuto ed equilibrato, dove è realmente emerso lo spessore delle due compagini. Al vantaggio iniziale dell’Amatori, risponde la Dinamo immediatamente con Lazzizzera che pareggia i conti sul 3-3. Dopo il 5-5 firmato Fracchiolla, sono le baresi a prendere il controllo del match, piazzando un + 4 che costringe la Dinamo alla rincorsa. Missione compiuta perché è ancora Lazzizzera ad andare a segno interrompendo la striscia di punti dell’Amatori.

Sul 9-12, la rimonta Dinamo si fa sempre più concreta tanto che la distanza tra le due formazioni si riduce ad una sola lunghezza. Il pareggio arriva con Parisi sul 14-14 e poi sul 17-17 grazie ad una schiacciata vincente di Mastropasqua. Le ragazze in maglia arancio ci credono e si portano in vantaggio sul 22-18, costringendo questa volta l’Amatori alla rincorsa. Il set si fa avvincente, dall’esito incerto dopo il pareggio delle baresi sul 23-23. A spuntarla, però, è la Dinamo che con Lazzizzera e Fracchiolla chiude il primo set sul risultato di 25-23.

La discesa diviene subito salita per le padrone di casa che nel secondo set lasciano il comando delle operazioni all’Amatori Bari. Dopo il pareggio di Cervelli sul 3-3, le baresi sembrano avere maggior piglio e determinazione: vanno in vantaggio di 3 lunghezze costringendo, ancora una volta, la Dinamo alla rimonta. Ci provano Fracchiolla e Mastropasqua, ma le baresi questa volta sono abili nel tenere a distanza le ragazze in maglia arancio. Sul 17-21 coach Drago manda in campo Zakrajšek e Sciancalepore, mentre Lazzizzera prova a guidare la reazione finale del secondo set. Tutto inutile perché è l’Amatori ad aggiudicarselo con risultato di 20-25.

Il terzo set è praticamente senza storia. Fatta eccezione per il momento in cui la Dinamo raggiunge il pareggio sul 6-6, è l’Amatori a condurre per tutta la durata del set. Sul 7-12 tante le disattenzioni delle ragazze allenate da coach Drago. Il terzo set si conclude con ben dieci punti di distacco con risultato di 15-25. Più combattuto quello che si rivela essere il quarto ed ultimo set. Il motivo conduttore non cambia perché a condurre i giochi è sempre l’Amatori che va sul 2-7 dopo pochi minuti dall’inizio del set.

Drago manda in campo Abbattista al posto di Cosentino, ma la reazione Dinamo arriva soltanto con Sciancalepore e Fracchiolla, accorciando le distanze sull’11-14. Il break delle ragazze in maglia arancio dura pochissimo perché l’Amatori dal 14-19 non permette più alla Dinamo di rientrare in partita, aggiudicandosi anche il quarto set sul risultato di 17-25.

Tanta la delusione che traspare dalle parole di coach Drago a fine gara. «A parte il buon approccio nel primo set la prestazione è stata alquanto negativa – ha affermato -. Abbiamo subito l’avversario e non siamo stati in grado di rispondere dopo le prime difficoltà. Andiamo avanti, con la speranza di far meglio nelle ultime due gare e regalare qualche soddisfazione a società e sostenitori». Nel prossimo match la Dinamo CAB Molfetta affronterà l’ASEM Volley Barinuovamente al Pala Poli sabato 11 maggio alle ore 19.

Non è andata meglio ai ragazzi della Serie D Dinamo sconfitti in Gara 1 dei playout per 3-1 (25-21; 25-22; 16-25; 25-21) dalla Visionottica Ramundo Nardò. Serie che si fa subito in salita per i ragazzi di coach Cavaliere costretti alla vittoria domenica 12 maggio alle ore 18presso la Palestrina del Pala Poli per evitare le retrocessione in Prima Divisione.

DINAMO CAB MOLFETTA-CITYMODA AMATORI BARI 1-3 (25-23; 20-25; 15-25; 17-25)

Dinamo CAB Molfetta: Cosentino (palleggiatrice); Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Drago.

Citymoda Amatori Volley Bari: Belviso (palleggiatrice) – Capriati (opposto) – De Angelis/Cesareo (centrali) – Vermiglio/D’Addiego (schiacciatrici) – Mastrorocco (libero). All Cassano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author