Volley, ecco Zimmermann: un regista esperto per la Prisma Taranto

Nel vasto panorama internazionale dei palleggiatori, la dirigenza della Prisma Taranto ha deciso di puntare su un nome di abilità e talento: Jan Zimmermann, tedesco di Tubinga classe 1993 per 190 cm, che aveva già suscitato interesse in passato.

Il suo cammino nella pallavolo ha attraversato continenti e conquistato molti successi, e ora si prepara ad aggiungere un nuovo capitolo alla sua esperienza sportiva con la Gioiella Prisma Taranto.

“Sono contento di tornare in Italia perché ormai è la mia seconda casa – dichiara Zimnermann – È la quarta volta che torno nel campionato italiano: dopo la Turchia, Taranto mi incuriosisce e mi ispira così come tutto il Sud, dove non ho ancora avuto piacere di lavorare, perché ho sempre militato in club del Nord e del Centro, vedrò dunque l’Italia da un altro punto di vista. Con Dante Boninfante e Samuele Papi mi troverò molto bene, due ex atleti che conoscono già la Superlega. Mi aspetto un campionato forte e competitivo, pertanto dovremo lottare su ogni palla: principalmente per la salvezza, poi vedremo dove potremo arrivare!”

“Diamo il benvenuto al talentuoso palleggiatore Jan Zimmermann nella nostra squadra – dice Antonio Bongiovanni, presidente della Prisma Taranto -. La scelta di Zimmermann è stata ponderata in base alla sua esperienza e abilità, che arricchiranno il nostro gioco. Ci auguriamo che le sue qualità di leader possano contribuire al successo della squadra nella prossima stagione. Ci auguriamo, inoltre, che la sua esperienza a Taranto possa essere positiva: intanto, siamo felici di accogliere un grande professionista che ha manifestato curiosità e desiderio di conoscere la nostra terra”.

