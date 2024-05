Scherma, Lorenzo Gallorini nuovo campione italiano spada Allievi

La Puglia vince il secondo titolo italiano in questa sessantesima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” dopo la vittoria nella giornata inaugurale di Giuseppe Orsogna del Club Scherma Casalvecchio nella sciabola Maschietti.

L’impresa riesce a Lorenzo Gallorini della Virtus Scherma Salento nella spada Allievi. In realtà l’allievo del Maestro Nico Cucurachi è giunto secondo nella gara vinta all’ultima stoccata da Achilleas Antoniou del Frascati Scherma, che è però di nazionalità greca: per questo motivo il tricolore è andato al secondo classificato

In ogni caso Gallorini è stato protagonista di una prestazione superlativa, cominciata con il successo per 15-7 su Edoardo Gotti della Bergamasca Scherma; di lì è stato un continuo crescendo con i successi a spese di Erik Moretti del Club Scherma Casale per 15-5, Matteo Luciano Bennici della Scherma Niscemi per 15-5, Alessandro Ormanni del Posillipo Napoli per 15-8, Matteo Graziano della Scherma Saronno ancora per 15-8 e poi nei quarti su Mattia Mollero (Verona Scherma) per 15-13 ed in semifinale su Lorenzo Boschi del Circolo della Scherma Anzio per 15-10. Poi, come detto, in finale Achilleas Antoniou si è imposto per 15-14 ma Gallorini era ormai certo del titolo italiano.

Da segnalare anche l’ottima prestazione di Martina Zezza delle Lame Azzurre Brindisi, giunta quinta nella spada Bambine.

