Matera, il club: “Avviati contatti con potenziali investitori”

(di Roberto Chito) “Sono già stati avviati da tempo contatti ed incontri con possibili nuovi investitori, funzionali ad allargare la base societaria e rafforzare il progetto”. È quanto si legge su una nota diramata dal Fc Matera questo pomeriggio, per quanto riguarda le prossime mosse del club biancoazzurro.

“Sarà la suddetta assemblea dei soci il luogo dove saranno deliberati e delineati i futuri, definitivi assetti proprietari e societari e, dunque, a suggellare uno scenario finale che si auspica positivo”, continua il club biancoazzurro sugli eventuali scenari societari che saranno delineati, si spera, nei prossimi giorni per poter avere il tempo giusto per avviare la nuova programmazione.

Dunque, movimenti in atto in casa biancoazzurra: “È in corso un iter, conforme alle regole statutarie e federali, per l’approvazione dei conti e la convocazione a breve, previa riunione del consiglio di amministrazione, della assemblea dei soci”, conclude il club nella nota.

