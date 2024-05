Amministrative 2024, i candidati sindaci in Basilicata

Di seguito l’elenco dei candidati a sindaco nei 52 comuni lucani al voto per la tornata dell’8 e 9 giugno (42 in provincia di Potenza, 10 in provincia di Matera).

POTENZA (sindaco uscente Mario Guarente)

Francesco Fanelli

Vincenzo Telesca

Pierluigi Smaldone

Maria Grazia Marino

Francesco Giuzio

Provincia di Potenza

ANZI (sindaco uscente Maria Filomena Graziadei)

Maria Filomena Graziadei

ARMENTO (sindaco uscente Maria Felicia Bello)

Maria Felicia Bello

Luca Manieri

AVIGLIANO (commissariato)

Giuseppe Mecca

Carmine Vaccaro

Angelo Summa

BANZI (sindaco uscente Pasquale Caffio)

Pasquale Caffio

BARILE (sindaco uscente Antonio Murano)

Antonio Murano

BRIENZA (sindaco uscente Antonio Giancristiano)

Antonio Giancristiano

Angelo Viggiano

Raffaele Collazzo

Donato Distefano

BRINDISI MONTAGNA (sindaco uscente Gerardo Larocca)

Gerardo Larocca

Raimondo Andreolo

CALVERA (sindaco uscente Pasquale Bartolomeo)

Pasquale Bartolomeo

Mario Giovanni Bartolomeo

Filomena Latronico

CASTELLUCCIO INFERIORE (commissariato)

Paolo Campanella

Daniele Pennella

CASTELLUCCIO SUPERIORE (sindaco uscente Giovanni Ruggiero)

Franco Limongi

Francesco Scardino

Gabriele Iazzolino

CASTELMEZZANO (sindaco uscente Nicola Valluzzi)

Nicola Valluzzi

Antonella Amico

CHIAROMONTE (sindaco uscente Valentina Viola)

Valentina Viola

Giacomo Carluccio

GALLICCHIO (sindaco uscente Gaetano Pandolfi)

Gaetano Pandolfi

Ovidio Donnadio

GUARDIA PERTICARA (sindaco uscente Pasquale Montano)

Pasquale Montano

LAURENZANA (sindaco uscente Michele Ungaro)

Michele Ungaro

Marco Imundo

Michele Trivigno

MARATEA (sindaco uscente Daniele Stoppelli)

Daniele Stoppelli

Cesare Albanese

Francesco Ambrosio

Antonio Brando

MARSICOVETERE (sindaco uscente Marco Zipparri)

Marco Zipparri

Isabella Faustini

MISSANELLO (sindaco uscente Filippo Sinisgalli)

Filippo Sinisgalli

Nicola Conte

MONTEMURRO (sindaco uscente Senatro Di Leo)

Senatro Di Leo

Michele Macchia

NEMOLI (sindaco uscente Domenico Carlomagno)

Domenico Carlomagno

Giuseppe Labanca

Michele Liberatore

NOEPOLI (commissariato)

Giuseppe Valicenti

Giovanna Lofiego

PESCOPAGANO (sindaco uscente Giovanni Carnevale)

Giovanni Carnevale

Francesco Ambrosini

PICERNO (sindaco uscente Giovanni Lettieri)

Lucia Caivano

Margherita Scavone

Nicola Capece

PIETRAGALLA (sindaco uscente Paolo Cillis)

Paolo Cillis

Giuseppe Monetta

RAPONE (sindaco uscente Felicetta Lorenzo)

Felicetta Lorenzo

Pasquale Francesco Amendola

RIVELLO (sindaco uscente Francesco Altieri)

Francesco Altieri

Antonio Manfredelli

ROCCANOVA (sindaco uscente Rocco Greco)

Rocco Greco

Maria Luisa Emanuele

ROTONDA (sindaco uscente Rocco Bruno)

Rocco Bruno

Francesco Tarantino

SAN CHIRICO NUOVO (sindaco uscente Rosa Baldassarre)

Rosa Baldassarre

Ferdinando Baldassarre

SAN FELE (sindaco uscente Donato Sperduto)

Donato Sperduto

Michele Sperduto

Giusy Di Giacomo

SAN PAOLO ALBANESE (sindaco uscente Mosè Antonio Troiano)

Mosè Antonio Troiano

Pasquale Tufaro

Pierfrancesca Pellegrini Strigaro

SAN SEVERINO LUCANO (sindaco uscente Francesco Fiore)

Francesco Fiore

Ciminelli Giuseppe

SANT’ANGELO LE FRATTE (sindaco uscente Michele Laurino)

Michele Laurino

Vincenzo Ostuni

SATRIANO DI LUCANIA (sindaco uscente Umberto Vita)

Umberto Vita

Antonietta Spartà

SAVOIA DI LUCANIA (sindaco uscente Rosina Ricciardi)

Rosina Ricciardi

Rocco Mastroberti

SPINOSO (sindaco uscente Pasquale De Luise)

Pasquale De Luise

Antonio Ambrosio

TERRANOVA DI POLLINO (sindaco uscente Vincenzo Golia)

Franco Mazzia

Vincenzo Riccardi

TITO (sindaco uscente Graziano Scavone)

Fabio Laurino

Giuseppe Rocco Buono

TRIVIGNO (sindaco uscente Marco Guarini)

Marco Guarini

Michela Marino

VENOSA (sindaco uscente Marianna Iovanni)

Marianna Iovanni

Franco Mollica

Gianteo Tamburriello

VIGGIANO (sindaco uscente Amedeo Cicala)

Amedeo Cicala

Luca Caiazza

Provincia di Matera

CALCIANO (sindaco uscente Giuseppe De Filippo)

Giuseppe De Filippo

Salvatore Auletta

CIRIGLIANO (sindaco uscente Franco Galluzzi)

Marco De Lorenzo (Uniti per Cirigliano)

Marco De Lorenzo (Costruire la rinascita)

GARAGUSO (sindaco uscente Francesco Auletta)

Francesco Auletta

Antonella Bilotta

GORGOGLIONE (sindaco uscente Carmine Nigro)

Carmine Nigro

MIGLIONICO (sindaco uscente Francesco Comanda)

Giulio Traietta

Antonio D’Ambrosio

Giuseppe Dalessandro

NOVA SIRI (sindaco uscente Eugenio Stigliano)

Filomena Bucello

Antonio Mele

POMARICO (sindaco uscente Francesco Mancini)

Francesco Mancini

Angela Salerno

ROTONDELLA (sindaco uscente Gianluca Palazzo)

Gianluca Palazzo

Vito Agresti

SCANZANO JONICO (commissariato)

Pasquale Cariello

Nicola Mangialardi

VALSINNI (sindaco uscente Gaetano Celano)

Gaetano Celano

Gennaro Olivieri

