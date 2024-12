L’addio a Giacinto Urso: ‘Simbolo della politica salentina’

Si è spento nella mattinata di sabato 14 dicembre, all’età di 99 anni, nella sua casa di Nociglia, l’onorevole Giacinto Urso, figura storica della politica salentina. Deputato della Democrazia Cristiana per cinque legislature, dal 1963 al 1983, e sottosegretario alla Pubblica Istruzione per due mandati, Urso è stato anche presidente della Provincia di Lecce (1985-1990) e sindaco di Nociglia, lasciando un segno indelebile nella storia amministrativa del territorio.

Il cordoglio delle istituzioni

Il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, lo ricorda come “un punto di riferimento raro, non solo per il valore politico, ma anche per le qualità umane”. Anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha espresso il suo dolore: “Mancheranno i suoi contributi al dibattito pubblico e le riflessioni sui grandi temi del territorio e della politica nazionale”.

La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha sottolineato il ruolo centrale di Urso nella costruzione delle basi amministrative del Salento, definendolo “una figura autorevole e critica, sempre presente nel dibattito pubblico, anche dopo il suo ritiro dalla politica attiva”.

L’eredità culturale e politica

Il rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, ha ricordato il contributo di Urso alla nascita dell’ateneo salentino, simbolo del suo impegno per la valorizzazione della cultura e della formazione. “Rivendicava con orgoglio un modo di fare politica vicino alle persone e ai loro problemi”, ha dichiarato Pollice, evidenziando il suo ruolo nella costruzione di un sistema educativo moderno per il territorio.

Un esempio di etica e moderazione

La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, lo ha definito “un faro tra istituzioni e cultura, esempio di etica politica”. Anche Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce, ha ricordato il suo impegno per lo sviluppo economico del Salento, lodandone la capacità di dialogare con tutte le parti politiche.

La scomparsa di Giacinto Urso lascia un grande vuoto, ma anche un prezioso insegnamento per le generazioni future: l’importanza di un impegno politico ispirato a ideali di giustizia, equilibrio e dedizione al bene comune.

