Emergenza idrica, Cia Basilicata: “Subito intesa con Puglia su acqua per agricoltura”

POTENZA – “È urgente chiudere l’intesa tra Basilicata e Puglia per sbloccare le prenotazioni dell’acqua ad uso irriguo in vista dell’imminente stagione ortiva e ortofrutticola”. A lanciare l’appello sono i presidenti della Cia Agricoltori Italiani di Potenza e Matera, Giambattista Lorusso e Giuseppe Stasi, che chiedono al presidente della Regione Vito Bardi e all’assessore all’Agricoltura Carmine Cicala di concludere senza ulteriori rinvii l’accordo istituzionale con la Regione Puglia e gli enti gestori dell’acqua.

“La nostra organizzazione – spiegano i dirigenti Cia – ha incontrato nei giorni scorsi numerosi imprenditori agricoli nei territori per discutere le criticità legate all’emergenza idrica e raccogliere proposte. È emersa una linea chiara: garantire la gestione delle risorse idriche senza penalizzare nessuno, partendo ovviamente dai consumi ad uso domestico come previsto dalla legge, ma indicando al settore agricolo tempi certi, modalità e quantitativi disponibili per poter pianificare le attività produttive”.

Lorusso e Stasi avvertono che il comparto non può più attendere: “Siamo ad aprile, e molte aziende rischiano di restare fuori mercato se non si riesce a programmare la stagione. Occorre equilibrio e realismo nella definizione dell’accordo: servono compensazioni tra gli schemi idrici, uso razionale della risorsa potabile e forniture minime che permettano di non sacrificare le coltivazioni”.

La Cia conclude sollecitando una rapida soluzione che consenta al mondo agricolo di avviare le campagne di primavera-estate e contribuire alla ripresa produttiva del comparto primario lucano.

