Sindaca di Specchia a processo per aver diffamato il generale Luigi Cadorna

SPECCHIA (LE) – Prosegue l’iter giudiziario che vede coinvolta Anna Laura Remigi, sindaca di Specchia, accusata di diffamazione aggravata nei confronti del generale Luigi Cadorna, figura storica della Prima guerra mondiale. A darne notizia è l’avvocato Andrea Tirondola, legale del colonnello Carlo Cadorna, discendente diretto del generale e parte civile nel procedimento.

Il giudice del Tribunale di Lecce, Elena Coppola, ha respinto la richiesta di proscioglimento presentata dalla Remigi, che durante l’udienza predibattimentale del 21 marzo scorso ha rivendicato in aula le frasi pronunciate in passato contro Luigi Cadorna, tra cui espressioni come “povero idiota”, “macellaio” e paragoni con il “mostro di Firenze” e “Jack lo Squartatore”. Tali affermazioni, secondo il GIP Saracino, esulerebbero dal diritto di critica, giustificando quindi il rinvio a giudizio.

La prima udienza dibattimentale si terrà il 13 giugno prossimo davanti al giudice Giannone. Il procedimento segue un’ordinanza di imputazione coatta emessa a febbraio, dopo il rigetto della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

La vicenda ha suscitato clamore a livello locale e nazionale, alimentando il dibattito sul limite tra libertà di espressione e offesa alla memoria storica.

