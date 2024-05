Comunali Potenza: 17 liste per 5 candidati sindaco, una donna in corsa

POTENZA – È scoccato a mezzogiorno il gong per la presentazione delle liste e dei candidati in vista delle prossime elezioni Amministrative. Cinque i candidati sindaci, un’unica donna, supportati in totale da 17 liste di cui: 7 a sostegno di Francesco Fanelli, candidato del centrodestra (Uniamoci per Potenza – Telesca sindaco, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune, Potenza prima, La Potenza dei Cittadini – Potenza Democratica); 5 per Vincenzo Telesca, candidato del centrosinistra, (Uniamoci per Potenza – Telesca sindaco, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune, Potenza prima, La Potenza dei Cittadini – Potenza Democratica); 3 per Pierluigi Smaldone (Potenza Ritorna, Città Nuova, Movimento 5 stelle); 1 lista per Francesco Giuzio (La Basilicata Possibile); 1 per Maria Grazia Marino (Forza del Popolo). I candidati a consigliere comunale sono 490.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author