Taranto: ufficiale, Ciro Panico è rossoblu

Ciro Panico, esterno sinistro classe 1999, è un nuovo calciatore del Taranto. Il calciatore ha superato le visite mediche e nella prossima stagione indosserà la maglia rossoblu. Nell’ultima stagione tra Cosenza e Feralpisalò, Panico, che sarà l’alterego di Ferrara, ha firmato fino al giugno del 2024 ed è già a disposizione di Eziolino Capuano.

Nato a Napoli, cresce nel Gragnano in Serie D, poi quattro stagioni a Potenza con cui ha conquista la promozione in C (Nicola Ragno in panchina). Nell’estate del 2021 viene ingaggiato dal Cosenza ed esordisce in B prima di essere ceduto alla Juve Stabia. Nel luglio del 2022 torna a Cosenza e con Davide Dionigi parte titolare collezionando, sempre in B, 9 presenze. A gennaio del 2023 passa alla Feralpisalò con cui ottiene la promozione in Serie B.

