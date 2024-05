Decaro Vs Vannacci: la critica del sindaco, la risposta del generale

FRANCAVILLA FONTANA – In tour nel brindisino per la campagna elettorale alle Europee, Antonio Decaro critica le politiche del Governo Centrale e pizzica la Lega sulla candidatura del generale Roberto Vannacci.

“Vannacci mi inquieta”, la risposta del generale a Decaro

La risposta del generale non si è fatta attendere. Il candidato Vannacci, ospite in studio, ha replicato in diretta al sindaco di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author