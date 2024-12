Martina senza limiti, battuta anche la Fidelis Andria

Martina senza limiti. La formazione di Massimo Pizzulli batte anche la Fidelis Andria e centra la undicesima vittoria consecutiva. Al termine del primo tempo i padroni di casa sono già in vantaggio 2-0 grazie alle reti di La Monica e Silvestro. Nella ripresa l’Andria accorcia con Kragl ma non approfitta degli oltre 15 minuti giocati con un uomo in più per l’espulsione di La Monica. Finisce 2-1.

