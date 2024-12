Nardò, De Sanzo: “Ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta”

Fabio De Sanzo, tecnico del Nardò, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla: “È stata la partita che mi aspettavo, nel secondo tempo ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta e potevamo fare sicuramente meglio. Anche le decisioni arbitrali non mi sono piaciute: i gol della Virtus, che comunque è una squadra forte, sono stati viziati da qualche contatto precedente; ci stava anche l’espulsione per fallo da ultimo uomo al nostro difensore, ma in generale non mi è piaciuto. Tutto sommato abbiamo fatto comunque una buona partita: Delvino, Fornasier, Calderoni mi sono piaciuti, ma è stata una prestazione positiva”.

