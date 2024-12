Loiodice risponde a Santoro: Casarano-Gravina termina 1-1

Loiodice risponde a Santoro: Casarano e Gravina si spartiscono la posta in pali al Capozza.

Il primo Casarano di Di Bari scende in campo con un 343 a trazione anteriore: Versienti e Cajazzo sulle fasce, con in attacco il tridente composto da Loiodice, Malcore e Perez. Consueto 4231 per i murgiani di Tiozzo, in attacco Santoro vince il ballottaggio con Stauciuc.

Sul cronometro passano 20 secondi e Malcore calcia di collo pieno dalla lunga distanza: palla che termina di poco al lato dopo una deviazione.

Al 18’ il Casarano passa in vantaggio, ma il gol di Perez viene annullato dall’assistente per posizione di fuorigioco. Il centravanti messinese era evidentemente oltre la linea dell’ultimo difensore al momento del cross basso di Cajazzo.

Ancora rossazzurri pericolosi al 24’: traversone di Loiodice e botta di prima intenzione di Malcore, che però colpisce in pieno volto Algueche.

Poco dopo la mezz’ora Santoro, servito da Napolano sulla destra, trova lo specchio della porta in torsione, ma anche i guantoni di Fernandes.

A cinque dalla fine del primo tempo Di Bari perde Legittimo per infortunio, al suo posto dentro Morales.

La prima frazione di gioco termina a reti vergini.

Al 3’ della ripresa la prima chance della ripresa: Malcore spara alto sopra la traversa.

Al 8’ ci prova anche Perez: tocco morbido dalla destra e pallone che si spegne sul fondo, non distante dal palo.

Al 11’ aprono le marcature gli ospiti. Intervento in scivolata falloso di Morales su Banse in area e calcio di rigore in favore del Gravina. Dagli undici metri non sbaglia Santoro che spiazza Fernandes ed esulta provocando la curva rossazzurra. Settimo gol in stagione per l’ex.

Girandola di cambi per il Casarano: dentro nella seconda metà del secondo tempo Ganfornina, Opoola e Saraniti.

Al 33’ è però ancora il Gravina a provarci: Pierce tenta la fortuna dalla distanza, pallone al lato.

Al 42’ si rivede il Casarano avanti: punizione di Malcore e colpo di testa timido di Malcore. Prima vera e propria parata di giornata per Zanin.

Passano pochi secondi ed Opoola va giù in area: secondo rigore di giornata, questo però in favore dei salentini. Dal dischetto Loiodice non sbaglia. Sestò centro in campionato.

Il Casarano si accende, il Capozza anche, ma è troppo tardi. Al 95’ cerca la doppietta Loiodice, che calcia alto sopra la traversa. Al 96’, su corner conquistato da Opoola, Saraniti schiaccia di testa, ma trova la parata di Zanin.

Il triplice fischio arriva qui.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author