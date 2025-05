Accoltellato dopo una lite, 30enne ferito in centro a Corato: è caccia all’aggressore

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel pieno centro di Corato, nei pressi del teatro comunale. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un acceso litigio all’interno di un locale. Dopo essere fuggito, sarebbe stato raggiunto e colpito con diversi fendenti da una persona ancora non identificata.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 22:00, a pochi passi dalla sede del Comune, in una zona molto frequentata. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari: le sue condizioni sono gravi ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, oltre alle testimonianze raccolte tra i presenti. Al momento l’arma non è stata ritrovata e nessuna pista è esclusa.

