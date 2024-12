Il Fasano supera 1-0 il Francavilla in Sinni: quarto risultato utile consecutivo per i biancazzurri

Il Fasano soffre nel finale, ma basta la rete di Corvino al 39′ della prima frazione di gioco per sbrigare la pratica Francavilla in Sinni. L’1-0 ai lucani conferma il buon momento di forma della squadra di Agovino, al quarto risultato utile consecutivo (due successi e due pari) che oltre a valere la salita a quota 17 punti, beneficia un vantaggio di quattro punti dalla zona playout.

Le formazioni: Agovino schiera il Fasano con il solito 3-4-2-1: torna Lombardo tra i pali dopo la squalifica, linea arretrata confermata con Orlando, Urquiza e Onraita. A centrocampo rientra tra i titolari Ballatore sulla corsia mancina con Ganci e Penza nel mezzo, a destra confermato Mauriello. Davanti i soliti Battista e Corvino agiscono a supporto di Losavio. 3-5-2 per il Francavilla in Sinni del vice Marziale, in panchina per via della squalifica di mister Nolè. De Carlo tra i pali, difesa a tre con Pellegrini, Cipolla, Russo. Centrocampo robusto a 5 con Silvestri e Bastianelli sulle fasce, al centro Coppola, Gentile e Visconti. In attacco confermati nuovi acquisti Barone e Tedesco.

Al 6’ Ci prova Bastianelli dopo un’azione da corner da posizione defilata, Lombardo blocca centralmente

8’ Visconti raccoglie una palla vagante dal limite, calcia senza angolare la conclusione e se la cava l’estremo difensore di casa

11’ Il primo segno di vita del Fasano arriva da un corner battuto da Battista, nella mischia spunta Onraita che di testa non trova di poco la porta

19’ Corvino batte dalla bandiera e pesca sul secondo palo Onraita che fa la torre verso il secondo palo ma non trova nessun compagno appostato

21’ Traversone di Ballatore dalla sinistra per Losavio che cerca la conclusione volate, palla fuori di nulla

26’ Corvino tenta il colpo direttamente da un calcio di punizione dal limite, De Carlo si distende alla sua destra ed allunga la sfera.

35’ Corvino dalla destra mette la sfera al centro, ma Losavio non arriva di poco.

Corre il 39’, quando il Fasano sblocca il match: Losavio in area di rigore, scarica per Corvino che da pochi passi infila De Carlo con la complicità di un difensore lucano.

In chiusura della prima frazione si fa vedere il Francavilla in Sinni dalla bandierina: Gentile pesca Tedesco che impatta di testa ma non trova la porta.

Nella ripresa la prima azione degna di nota è di marca lucana: al 4’ Gentile scappa via sulla sinistra e serve Tedesco, il cui tiro e giro viene neutralizzato da Lombardo

Al 7’ conclusione di Barone dal vertice dell’area di rigore, tentativo centrale

Al 28’ ancora gli ospiti pericolosi dalla bandierina: corner battuto da Barone per Annan che svetta più in alto di tutti ma impatta sopra la traversa

Resta in 10 uomini il Francavilla in Sinni per via dell’espulsione di Macrì che, dopo soli 5’ dal suo ingresso in campo, da ultimo uomo atterra Corvino: rosso diretto. Dalla conseguente punizione assegnata ci prova Corvino, ma la sfera si spegne di poco fuori rispetto al palo alla destra di De Carlo

Al 47’ Signorile sfiora la seconda rete di giornata con un tiro a giro, fuori di nulla

Al termine dei 6 minuti di recupero festeggia il Fasano. Per il Francavilla in Sinni è la settima sconfitta nelle ultime 8 gare, lucani ancora inchiodati con 11 punti al penultimo posto.

Tabellino

US Città di Fasano – FC Francavilla 1-0 (1-0 p.t.)

Rete: 39’ p.t. Corvino (FA)

US Città di Francavilla: Lombardo; Urquiza, Onraita, Orlando; Mauriello, Ganci (26’ s.t. Murgia), Penza, Ballatore (39’ s.t Capobianco); Battista (17’ s.t. Signorile), Corvino (39’ s.t. Tangorre), Losavio (12’ s.t. Romano). All.: Massimo Agovino (a disp.: Gattuso, Clemente, Lupoli, Bolzicco).

FC Francavilla: De Carlo; Pellegrini, Cipolla, Russo; Silvestri (26’ s.t. Annan), Gentile (46’ s.t. De Marco), Coppola (26’ s.t Macrì), Visconti (13’ s.t. Gaye) Bastianelli; Barone, Tedesco (13’ s.t. Esposito). All. Gaetano Marziale (squalificato Angelo Raffaele Nolè, a disp.: Iannaccone, Nicolao, Palladino, Maltese).

Arbitro: Duccio Mancini di Pistoia (assistenti Lorenzo Guiducci di Empoli e Roberto Lembo di Valdarno).

Espulso: Macrì (FR) al 30’ s.t. per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti: Russo, Gentile (FR), Urquiza, Penza (FA)

Note: 1300 spettatori circa, di cui una quindicina ospiti; corner 4-4, recuperi 1’ p.t. – 6’ s.t.; giornata fredda, terreno sintetico in ottime condizioni.

