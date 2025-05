Barletta, attesa per l’accordo ufficiale tra Romano e il gruppo Audace

BARLETTA – Ore decisive per l’allargamento della base societaria in casa Barletta Calcio. Il presidente biancorosso Marco Arturo Romano avrebbe trovato l’accordo con il gruppo Audace Barletta, guidato dagli imprenditori che hanno portato la seconda squadra cittadina in Eccellenza. I ripetuti confronti delle ultime settimane avrebbero partorito l’esito definitivo sia sui parametri economici, sia sui ruoli in organigramma a partire dalla Serie D 25/26.

Romano, che manterrà la maggioranza del club, dovrebbe detenere il 70% della SSD, lasciando il 30% al gruppo di imprenditori barlettani rappresentato da Dibenedetto, Bellino e Peres. Questi ultimi avrebbero ottenuto l’ingresso nello staff dirigenziale di Beppe Iannone e Savino Daleno, che andrebbero a sostituire Vincenzo De Santis e Bartolo Lorusso negli equilibri amministrativi e tecnici.

Ultimi dettagli praticamente limati, con la ratifica di un accordo attesa nelle prossime ore. Dopo i passaggi burocratici di rito per l’allargamento della base societaria, il Barletta potrà cominciare a muovere i primi passi verso la prossima stagione. La priorità resta quella della guida tecnica, con valutazioni in corso sulla figura di Nicola Ragno e sull’eventuale blocco composto da Jansen, Citro e Rajkovic. La normativa della Lega Dilettanti per la prossima stagione, inoltre, consente la stipula di un contratto preliminare tra il 15 maggio e il 25 giugno, garantendo così un primo vincolo sulla rosa del prossimo campionato. L’esigenza principale, al momento, resta la definizione ufficiale dell’organigramma, che permetterà di fissare i paletti sulle mosse future. Il Barletta potrebbe essere pronto a muoversi in maniera ufficiale a partire dall’inizio della prossima settimana, previa ratifica dell’accordo tra Romano e il gruppo Audace.

