Trepuzzi: 23enne trovato morto accanto alla sua moto

Filippo Mastrangelo era in una campagna lungo la strada provinciale Surbo-Torre Rinalda: si indaga per chiarire le cause della morte

Una tragedia ha scosso la comunità di Trepuzzi. Il corpo senza vita di Filippo Mastrangelo, 23 anni, è stato ritrovato all’alba di oggi in una campagna lungo la strada provinciale Surbo-Torre Rinalda, in Salento, accanto alla moto con cui si era allontanato da casa ieri pomeriggio.

La scomparsa del giovane, che non aveva fatto più ritorno a casa, era stata denunciata nella serata dai genitori, preoccupati per il mancato rientro. Il drammatico epilogo è arrivato questa mattina, quando un automobilista di passaggio ha notato il corpo steso a terra ai piedi di un ulivo, a pochi metri dalla carreggiata, e ha immediatamente allertato i soccorsi.

All’arrivo del personale sanitario del 118, per Filippo non c’era già più nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata è che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Tuttavia, gli investigatori non escludono la possibile coinvolgimento di altri veicoli, e per questo proseguono gli accertamenti.

Il corpo del giovane era a terra, poco distante dalla motocicletta. L’area, immersa tra gli uliveti, non presenta particolari criticità, ma sarà fondamentale stabilire con precisione quando e come sia avvenuto l’impatto.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Trepuzzi, dove Filippo era molto conosciuto. Il suo sorriso, raccontano gli amici, lo distingueva in ogni occasione. Il paese ora si stringe attorno alla famiglia, devastata da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

