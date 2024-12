Fasano, Agovino: “Vinta la partita più sporca della mia gestione”

Quarto risultato utile consecutivo del Fasano che ha superato 1-0 il Francavilla in Sinni.

Il tecnico dei biancazzurri, Massimo Agovino, ha commentato così il successo nel post gara: “Gli scontri diretti sono partite di sofferenza, nessuno ti regala niente. Non mi aspettavo dolci da loro. Era una partita che temevo, la più sporca che abbiamo fatto nelle mie 4 assolute. Ho visto una squadra che sa stare in Serie D, ha lottato su tutti i palloni. Ci siamo portati addosso quel pareggio di domenica scorsa ad Ugento, oggi bisognava vincere e quando giochi per un solo risultato non è semplice. Domenica altra partita dura a Nardó, se siamo questi dovranno stare attenti tutti.”

