Eccellenza, Bisceglie: sogno playoff ancora vivo e passa da Gallipoli

Il sogno playoff è ancora vivo e tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. Domenica 6 aprile, alle ore 16, il Bisceglie di mister Pino Di Meo sarà di scena allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli per l’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Eccellenza pugliese. L’obiettivo è chiaro: vincere e sperare.

Attualmente quarta in classifica con 62 punti, frutto di 18 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, la squadra nerazzurra deve conquistare i tre punti e sperare che il distacco dal secondo posto occupato dal Galatina, al termine della giornata, sia inferiore ai sette punti per poter accedere ai playoff. Determinante, in quest’ottica, sarà anche il risultato della sfida tra Atletico Acquaviva e Polimnia, in programma in contemporanea.

Di fronte ci sarà un Gallipoli già salvo, reduce da un brillante successo per 4-1 sul campo del Barletta, che ha garantito ai giallorossi la permanenza in Eccellenza con 55 punti, nonostante un punto di penalizzazione. La formazione salentina, guidata da Pietro Sportillo, vorrà chiudere la stagione con una prestazione all’altezza davanti al proprio pubblico.

All’andata, al “Gaetano Scirea” di Bitritto, il Bisceglie si impose 1-0 grazie a una rete di Pedrini al 64’, centrando la terza vittoria consecutiva dal ritorno di Di Meo in panchina, che segnò la svolta stagionale.

La direzione di gara è affidata a Marco Matera della sezione di Bari, assistito da Nicolò Rossiello e Luca Bernardi, entrambi di Molfetta.

