Eccellenza, UC Bisceglie: sfida da dentro o fuori con il Galatina

Domenica 6 aprile, alle 16.00, al “Di Liddo” andrà in scena un vero e proprio match da dentro o fuori per l’Unione Calcio Bisceglie, chiamata a conquistare la salvezza diretta nell’ultima giornata di campionato. Per riuscirci servirà una vittoria contro il forte Galatina, secondo in classifica, in un confronto che si preannuncia intenso e ricco di motivazioni da entrambe le parti.

Gli azzurri arrivano a questo appuntamento con enorme fiducia, forti di un finale di stagione entusiasmante: 11 punti nelle ultime cinque gare hanno rilanciato le ambizioni di una squadra che sembrava destinata ai playout. Il tecnico Luca Rumma è riuscito a compattare il gruppo e a portarlo a un passo dall’obiettivo, ma servirà l’ultimo sforzo per completare la rimonta, nonostante l’assenza del capitano Bufi, fermato per squalifica.

Di fronte ci sarà un Galatina in piena forma, reduce da sei vittorie nelle ultime sette partite. I bianconeri, privi di De Blasi e Passaseo, vanno a caccia del bottino pieno per chiudere il campionato con un distacco utile a evitare i playoff o accedere direttamente alla finale regionale. In caso di vittoria, infatti, e con almeno sette punti di margine sulla terza, i salentini passerebbero direttamente alla fase nazionale.

Ad arbitrare il delicato confronto sarà il signor Carlo Vigilante della sezione di Taranto, coadiuvato dagli assistenti Savio Capuano (Barletta) e Alessandro Bellarte (Molfetta). Tutto è pronto per novanta minuti da batticuore: l’Unione Calcio si gioca tutto, e dovrà meritarsi la salvezza sul campo.

