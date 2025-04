La Virtus Francavilla vince il Campionato Juniores Nazionale

Grazie al successo in trasferta contro il Nardó di questo pomeriggio (0-1, gol di Dell’Atti) la Virtus Francavilla Juniores di mister Luciano Montesardi si è laureata campione nel girone L, con un turno di anticipo. Un traguardo tutt’altro che scontato alla vigilia della stagione, al netto dei tanti giovani passati in pianta stabile in prima squadra, e dell’età media particolarmente bassa della rosa. Ora viene il bello per i baby biancazzurri: la vittoria in Salento vale il pass per gli ottavi di finale dei playoff Scudetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author