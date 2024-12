Cinquina Barletta, Unione Calcio Bisceglie al tappeto

Torna a brillare il Barletta, che inaugura il girone di ritorno nel migliore dei modi: un 5-0 senza appello quello inflitto all’Unione Calcio Bisceglie, con gli uomini di mister Monopoli che tornano ad assaporare il sapore della sconfitta dopo otto risultati utili consecutivi.

Pronti, via e il Barletta rompe subito il ghiaccio: mancino con il contagiri di Belladonna per Turitto, bravo a pescare l’angolino vincente in tuffo per l’1-0. La squadra di De Candia non stacca il piede dall’acceleratore e al 7’, puntuale, ecco il raddoppio: il cross di Lavopa diventa improvvisamente una minaccia per Lullo, con l’estremo difensore beffato per il 2-0. Partenza da dimenticare dall’Unione Calcio Bisceglie, che sette minuti più tardi rischia sull’asse Strambelli-Lattanzio: colpo di testa fuorimisura per il 21. Prove generali per il tris, che si materializza al 16’. Schema su calcio d’angolo, Strambelli serve Bernaola a rimorchio: il fendente del centrocampista basco dal limite attraversa la selva di gambe e si spegne ancora una volta alle spalle di Lullo. Il Barletta continua a sentire l’odore del sangue e poco prima della mezz’ora è Bufi ad atterrare Lattanzio in area: per l’arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto, Panenka di Strambelli e poker biancorosso. La prima frazione va in archivio col mancino di Strambelli, Lullo alza in angolo. Dominio assoluto del Barletta.

I ritmi si abbassano in avvio di ripresa. Bisognerà attendere il 58’ per rivedere uno dei due portieri all’opera. Dicorato prova a spezzare la noia con un’azione insistita, la sua conclusione finisce tra le braccia di Staropoli che controlla senza problemi. Passano sette minuti ed è il neoentrato Giambuzzi, sul fronte opposto, a prendersi la scena. L’argentino fa tutto bene, ma non trova il bersaglio più grande. Barletta vicino al 5-0. Al 68’, invece, mister De Candia lancia nella mischia Michele Scaringella, arrivato in settimana dal Manfredonia per rimpolpare il reparto offensivo. A fargli spazio, Lavopa, autore del momentaneo 2-0. I padroni di casa, in ogni caso, mettono un ulteriore tassello nel pallottoliere, quando al 74’ Turitto pesca Giambuzzi che di testa deve solo spingere in rete per il 5-0. La partita si trascina fino al triplice fischio finale, per Strambelli e compagni già testa alla Coppa Italia: mercoledì al “Puttilli” c’è la Polimnia. In palio un posto in finale.

