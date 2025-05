Bari, Francesco Billari chiude il ciclo “Rammendo virtuoso”

Il professore di Demografia e rettore dell’Università Bocconi di Milano ospite al Palazzo dell’Acqua

Sarà Francesco Billari, professore di Demografia e rettore dell’Università Bocconi di Milano, a concludere venerdì 23 maggio (ore 18:00) nella sala conferenze del Palazzo dell’Acqua di Bari, l’edizione 2025 de Il Rammendo virtuoso, la rassegna culturale promossa dall’associazione Donne in Corriera in collaborazione con Acquedotto Pugliese, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Bari.

L’ultimo appuntamento – a ingresso libero fino a esaurimento posti – si intitola “Costruire il futuro con le lenti della demografia” e sarà incentrato sul ruolo strategico della demografia nella pianificazione delle politiche pubbliche, affrontando tematiche come l’invecchiamento della popolazione, l’evoluzione del capitale umano, l’immigrazione e l’importanza di visioni lungimiranti per un welfare inclusivo e sostenibile.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Pino Donghi, semiologo e docente di comunicazione della scienza, noto per la sua attività di divulgazione e saggistica.

Francesco Billari, già docente a Oxford e all’Istituto Max Planck, è autore di ricerche su fertilità, dinamiche familiari, previsioni demografiche e impatti della digitalizzazione. Attualmente guida un progetto Advanced Grant dell’European Research Council.

La rassegna ha proposto negli ultimi mesi otto incontri di alto profilo, spaziando tra sostenibilità ambientale, innovazione, urbanistica e diritti sociali. Tra gli ospiti delle precedenti conferenze figurano Enrico Giovannini, Francesca Portincasa, Elda Perlino, Roberto Defez, Giovanna Iacovone, Stefania Trenti, Mariangela Turchiarulo.

Attraverso un ricco programma di incontri, Il Rammendo virtuoso ha coinvolto la cittadinanza su temi centrali per il futuro delle comunità, ribadendo l’importanza della sostenibilità come bussola per uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e dei diritti umani.

