Mercato Massafra, smentita la riduzione del 30% sul canone 2025

Confcommercio Taranto: “Non ci saranno tagli, servono misure credibili”

Nessuna riduzione del Canone Unico Patrimoniale 2025 per gli operatori ambulanti del mercato di Massafra. A chiarirlo è Confcommercio Taranto, che prende posizione ufficiale dopo la diffusione di notizie – rivelatesi infondate – relative a un presunto sconto del 30% sull’importo dovuto e a un possibile slittamento della scadenza per il pagamento.

Gli avvisi di pagamento recapitati in questi giorni agli operatori mercatali indicano importi sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti, fatta eccezione per minimi arrotondamenti, come variazioni di appena un centesimo di euro. Nessuna riduzione significativa, dunque, né posticipi nei termini, come invece annunciato da una organizzazione sindacale non riconosciuta ufficialmente nel settore.

“A marzo si parlava di un grande risultato per la categoria”, osserva il presidente provinciale degli ambulanti di Confcommercio Taranto, Giuseppe Nuzzo, “ma oggi possiamo dire con certezza che quella comunicazione si è rivelata fuorviante. Illudere gli operatori con promesse prive di fondamento è una mancanza di rispetto verso una categoria già duramente colpita dal difficile contesto economico”.

Confcommercio ribadisce la necessità di misure serie e strutturali a favore dei mercati cittadini, puntando su condizioni operative ed economiche realmente sostenibili. L’obiettivo è rendere i mercati sempre più attrattivi e competitivi, promuovendo il loro ruolo sociale nei quartieri come luoghi di prossimità e coesione.

L’associazione di categoria esorta quindi gli operatori a “prendere le distanze da chi diffonde informazioni poco credibili” e si dichiara disponibile a un confronto con l’Amministrazione comunale per costruire soluzioni efficaci, che sostengano realmente il commercio ambulante locale.

