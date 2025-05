L’Italia si tinge di rosso per la Settimana della Sclerosi Multipla

Dal 24 al 30 maggio, eventi culturali, scientifici e un appello alla cittadinanza attiva

È un’Italia che si tinge di rosso quella che, dal 24 al 30 maggio 2025, celebra la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione FISM, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Venticinque anni dopo la prima edizione, l’iniziativa si conferma un evento diffuso e partecipato, che unisce cultura, ricerca, attivismo e istituzioni nella battaglia per i diritti e la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla.

Ad aprire ufficialmente la Settimana sarà Siracusa

Il 24 maggio, con un momento di forte valore simbolico: prima della rappresentazione di Edipo a Colono di Sofocle al Teatro Greco, il pubblico assisterà al lancio del messaggio nazionale di sensibilizzazione. A intervenire saranno, tra gli altri, Francesco Italia, sindaco di Siracusa, Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle Persone con SM, e il presidente della Fondazione INDA. Per l’occasione, la mostra PortrAIts, realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale per rappresentare i sintomi invisibili della SM, sarà esposta in tre grandi pannelli LED all’ingresso del teatro.

Un messaggio globale: il 30 maggio la Giornata Mondiale SM

Il momento culminante sarà il 30 maggio, quando si celebrerà la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Nella mattinata, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, si svolgerà un evento istituzionale per rafforzare il messaggio di solidarietà rivolto alle 2,8 milioni di persone nel mondo che convivono con la SM. “Ogni cinque minuti una persona riceve una diagnosi. In 124 Paesi, inclusa l’Italia, questa giornata è un invito all’azione”, ha dichiarato Mario Alberto Battaglia, presidente della MSIF.

La sera, decine di monumenti italiani si illumineranno di rosso, a testimonianza dell’impegno collettivo e della vicinanza delle istituzioni. Un gesto corale che unisce città e cittadini, per ribadire che ogni voce conta e nessuno deve essere lasciato solo.

Scienza, premi e giovani ricercatori al centro a Roma

Nei giorni 27, 28 e 29 maggio, l’Hotel Villa Pamphili di Roma ospiterà una serie di incontri dedicati ai progressi della ricerca. Sarà inoltre consegnato il Premio Rita Levi Montalcini, destinato a un giovane ricercatore under 40 che si è distinto nel campo della neurologia. L’occasione sarà utile anche per discutere il valore crescente della riabilitazione come strumento strategico nel contrasto alla malattia.

Una rete che mobilita l’intero Paese

La Settimana Nazionale è oggi un simbolo di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva. Con il claim “La SM non ci ferma”, l’edizione 2025 invita i cittadini a essere parte del cambiamento: un invito a conoscere, agire, condividere. Perché solo attraverso l’ascolto e l’alleanza sociale, la sclerosi multipla può essere affrontata con efficacia.

Tutti gli eventi, le iniziative e i luoghi coinvolti sono consultabili sul sito ufficiale www.aism.it.

