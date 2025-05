Cinema a Matera, Bennardi risponde alle critiche: “Solo polemiche sterili”

Il candidato sindaco respinge le accuse: “Nessun boicottaggio, è stata la Regione Basilicata a bloccare il CSC”

Il candidato sindaco Domenico Bennardi prende posizione contro le recenti critiche rivolte alla sua precedente amministrazione, accusata di presunte inefficienze nel sostegno alle attività cinematografiche in città, in particolare riguardo alla Lucana Film Commission e al Centro sperimentale di cinematografia.

“Si tratta di attacchi politici privi di fondamento”, ha dichiarato Bennardi, che ha rivendicato i risultati ottenuti durante il suo mandato, a partire dal rilancio dell’ufficio comunale Cinema, al quale sono state attribuite funzioni strategiche. “Numerose produzioni internazionali sono state accolte e supportate a Matera in questi anni, e il progetto ‘Cinemappa’ si è dimostrato uno strumento efficace per la promozione turistica”, ha sottolineato.

In merito al Centro sperimentale di cinematografia, Bennardi ha precisato che l’amministrazione comunale si era attivata per trovare sedi adeguate, ma che a bloccare il progetto sarebbe stata la mancata adesione della Regione Basilicata a un protocollo triennale richiesto dalla Fondazione romana del CSC. “La Regione si è sempre rifiutata di impegnarsi economicamente per tre anni, come richiesto, diversamente da quanto accaduto con l’ex sindaco De Ruggieri, che aveva firmato solo un protocollo annuale”, ha spiegato.

Sulla questione della sede della Lucana Film Commission, Bennardi ha chiarito che il Comune di Matera ha offerto uno spazio attrezzato all’interno della Casa delle tecnologie emergenti (Ctemt), ancora oggi sede operativa della Lfc. “L’obiettivo non era solo fornire una sede, ma costruire una sinergia con il Ctemt sull’audiovisivo, le produzioni in 3D e la realtà virtuale”, ha affermato.

“I fatti parlano chiaro. Il resto sono polemiche pretestuose prive di fondamento”, ha concluso Bennardi, rivendicando l’impegno del Comune nella promozione della cultura cinematografica e la valorizzazione del territorio attraverso il settore audiovisivo.

