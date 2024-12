Virtus Francavilla, De Angelis e Taurino: “Sono tre punti fondamentali”

Ciro De Angelis, attaccante della Virtus Francavilla, ha commentato così l’esordio alla Nuovarredo Arena: “Sono contento, erano anni che non giocavo in Puglia e perché sugli spalti c’erano i miei parenti, ho sentito la loro ovazione. Sono contento di aver scelto questo club, ho trovato una squadra forte e dei ragazzi per bene. Siamo felici di questa vittoria, era fondamentale ripartire dopo due sconfitte. Ci prendiamo questi tre punti e prepariamo le prossime sfide. Ginestra? Abbiamo esultato con lui, la squadra è compatta. E poi il mister prepara benissimo le partite, è davvero un grande allenatore”.

Leonardo Taurino, fantasista biancazzurra, dice: “Ero preoccupato per la posizione (sorride, ndr), ma sono felice della prestazione e contento per aver dato a Sosa il pallone del vantaggio. E se servirà, posso continuare a giocare ancora qui (ride, ndr). Ora sto bene, i problemi sono alle spalle e mi sento al top. Ci tenevamo tanto a questa partita e l’esultanza con Ginestra era perché quelli scorsi non sono stati giorni facili per lui e lo staff”.

