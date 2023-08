Barletta Calcio, botta e risposta sul mercato tra Ginestra e Pavarese

RIVISONDOLI (AQ) – Mercato chiuso, anzi no. L’amichevole tra Barletta e Sulmona Calcio Elite U19 nel ritiro di Rivisondoli termina con il punteggio di 15-0, ma a tener banco è il botta e risposta tra il tecnico biancorosso Ciro Ginestra e il direttore tecnico Luigi Pavarese, che ai microfoni di Antenna Sud hanno affrontato a distanza il tema dei nuovi innesti. Inequivocabile la richiesta dell’allenatore, che attende in particolare un centravanti di spessore.

Di diverso avviso Pavarese, che dopo aver confermato le uscite di Paparella, Barbarello e Rastelletti, ha parlato di mercato chiuso nonostante l’intenzione, confermata in passato anche dal presidente Mario Dimiccoli, di cercare un attaccante anche guardando in Serie C. Nel frattempo, ultimi giorni di ritiro in Abruzzo prima del rientro in sede.

