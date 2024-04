Eccellenza: il Bisceglie raggiunge l’Ugento in finale playoff

Il Bisceglie è la seconda finalista dei playoff del campionato di Eccellenza. Finisce 0-0 dopo 120 minuti contro il Molfetta al Ventura, che premiano la squadra di Di Meo meglio piazzata in regular season.

La cronaca: subito Bisceglie dopo 40 secondi con Pignataro: l’attaccante prova la conclusione a giro, Chironi risponde a mano aperta. Risponde dopo 2 minuti il Molfetta: Lavopa da posizione favorevolissima la spara alta. Più Bisceglie nel primo tempo: combinazione al 19’ Farucci-Pignataro: l’attaccante si gira in un fazzoletto ma manca ancora lo specchio. Nerazzurri vicini al gol anche al 37’: assolo di Bonicelli da sinistra, traversone basso di Di Rito che non ne riesce ad approfittare.

Poco da raccontare per il resto se non un’espulsione al 16’ della ripresa a Pignataro per un ingenuo fallo su Stranieri in area di rigore e una conclusione da distanza siderale dello stesso Stranieri al minuto 23. Si va ai supplementari dove il muro del Bisceglie tiene. Al 9’ del secondo tempo supplementare ristabilita la parità numerica con un rosso a Di Fulvio per una manata in faccia a Fucci. Al’11’ Suma è provvidenziale in uscita su un calcio di punizione di Triarico. Due minuti più tardi è bravissimo su un colpo di testa del portiere avversario Chironi ma il gioco è fermo per una posizione di offside. Finisce così con il Bisceglie che raggiunge l’Ugento in finale playoff.

