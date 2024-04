Promozione: Giocatori Lucera denunciano aggressione a Capurso

Nel pomeriggio di oggi, due calciatori del Lucera sarebbero stati aggrediti a Capurso da alcuni giocatori della squadra di casa, poco prima della finale play-off di ritorno del girone A del campionato di Promozione pugliese, Capurso-Lucera.

Antonio Dell’Aquila, socio di maggioranza del Lucera Calcio, ha denunciato l’aggressione, affermando che è avvenuta intorno alle 15 mentre i calciatori erano appena arrivati negli spogliatoi. Secondo la sua ricostruzione, il centrocampista Davide Gallo, uno dei pilastri della squadra, e il difensore Giuseppe Botticelli sono stati colpiti con schiaffi. Gallo, in particolare, ha dovuto ricevere cure dai sanitari del 118 e non è stato in grado di scendere in campo.

Dell’Aquila ha espresso la sua indignazione sull’incidente, definendolo “una brutta pagina di sport” e ipotizzando che potesse essere un’azione premeditata per intimidire la squadra avversaria.

Dopo l’accaduto, il Lucera Calcio ha richiesto l’intervento dei carabinieri e sta valutando tutte le procedure da attivare in seguito a questa spiacevole vicenda.

