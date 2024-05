Motori, Cardetti dopo la 65a Coppa Selva di Fasano: ‘Cresceremo’

Gara non certo facile quella di Fasano per Giuseppe Cardetti, pilota di Adelfia (Bari), che dopo il debutto di Erice ha portato al via, nel fine settimana appena concluso, la Peugeot 308 GTI del Team AC Racing con cui ha deciso di stabilire un programma stagionale, dedicato al Campionato Italiano Supersalita. La 65a Coppa Selva di Fasano in terra pugliese, è stato il secondo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita.

Il pilota adelfiese appoggiato da Dill’s ha cercato già da sabato di raccogliere dati in vista della gara, ma qualche problema tecnico e degli intoppi nel corso delle salite di prova, gli hanno impedito di avere i giusti riferimenti nella giornata di domenica. Sarà quindi importante fare chilometri per il pilota della Fasano Corse, che non saliva sulla 308 GTI di RSCup – RSTC2 da quasi due anni.

Di certo il driver pugliese non è uno che si fa abbattere e la gara di Fasano è servita per ritrovare quel feeling che andrà coltivato anche nelle prossime gare. La Coppa Selva di Fasano è stata una gara in crescita per Cardetti, che dopo il quarto posto di gara 1, ha buttato giù quasi tre secondi nella salita successiva prendendosi la terza posizione di gara 2, dimostrando determinazione. Nella generale è poi arrivato un quarto posto di gruppo.

Giuseppe Cardetti nel post gara: “Son salito sulla 308 dopo due anni e devo dire che un po’ di misure andavano prese, dopo il debutto di Erice su un’altra macchina. Ho provato a dire la mia, ma tutto ha il suo tempo, purtroppo sabato abbiamo avuto non solo qualche problema, ma anche sfortuna, vista la bandiera rossa che mi son ritrovato, negandomi tra l’altro la possibilità di provare alcune situazioni. Praticamente le manche di domenica per me non son state di gara, ma di prove alla ricerca del miglior feeling, che sabato non abbiamo potuto trovare. So per certo che cresceremo e nelle prossime gare vogliamo migliorare il ritmo.”

