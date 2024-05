Scherma, Europei Master: tre medaglie per la Puglia

In una edizione trionfale per l’Italia, salita sul podio in tutte e 12 le gare e prima assoluta nel medagliere con 4 ori, 7 argenti ed 1 bronzo, i Campionati Europei Master a squadre disputati a Ciney, in Belgio, regalano alla scherma pugliese tre medaglie luccicanti: l’oro nella sciabola femminile per Gabriella Lo Muzio del Circolo Schermistico Dauno e nella spada femminile per Laura Lotti (Lame Azzurre Brindisi) e l’argento nel fioretto femminile per Francesca Zurlo (Olympia Fencing Club).

In ordine strettamente cronologico è stata proprio questa la prima medaglia per le atlete pugliesi: le Azzurre (con Francesca Zurlo anche Marianna Attili, Elena Benucci, Marta Cammilletti e Paola Quadri) hanno sconfitto 45-32 la Finlandia e 40-26 la Francia ma hanno perso col punteggio di 36-26 la finale con l’Ungheria. Bronzo alla Germania, che ha sconfitto 37-35 la Francia nella finale per il terzo posto.

Nella spada femminile (con Lotti sono scese in pedana Federica Ariaudo, Eva Borowa, Francesca Boscarelli e Barbara Gabella) successi per 45-21 sulla Norvegia, 45-19 sull’Austria, 45-36 sulla Svezia e 45-43 sulla Francia in finale. Bronzo alle svedesi, impostesi sulla Germania per 45-36.

Nell’ultima giornata di gare è arrivato anche l’oro nella sciabola femminile, che oltre a Gabriella Lo Muzio ha visto impegnate Daniela Colaiacomo, Veronica De Cicco, Costanza Drigo e Martina Gianecchini. Le Azzurre hanno superato 45-10 l’Ungheria, 45-16 la Gran Bretagna ed in finale la Francia col punteggio di 45-42. Bronzo alla Germania, che ha regolato la formazione del Regno Unito per 45-19.

