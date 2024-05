Matera, al via lavaggio straordinario di vie e piazze del centro

MATERA – Parte il 15 maggio e durerà fino al 30 settembre, il servizio di lavaggio straordinario di strade e piazze del centro storico, effettuato dal gestore della raccolta rifiuti Cosp Tecno Service. Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore all’Igiene urbana Massimiliano Amenta, in seguito all’aumento del flusso turistico si è resa necessaria l’esecuzione di lavaggi quotidiani straordinari nel centro storico e lungo le principali vie di accesso ai rioni Sassi. Un servizio ulteriore, rispetto a quelli ordinariamente previsti dal vigente contratto con il gestore. In totale, quindi, saranno effettuati 60 turni di sei ore ciascuno, per una pulizia più efficace. «È il risultato di uno sforzo che l’Amministrazione comunale ha voluto fare -spiega il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore Amenta- per offrire a cittadini residenti e turisti una migliore percezione di pulizia e igiene nei luoghi maggiormente frequentati. Ovviamente resta valido l’appello a residenti e visitatori, di rispettare strade e piazze che sono la casa di tutti, evitando di lasciare rifiuti e bivaccare ovunque abbandonando i resti di cibo. Ai proprietari di cani, l’appello a portare sempre con sé il kit di pulizia delle deiezioni, con una bottiglietta di acqua per lavare subito eventuali tracce di urina su pareti e monumenti della città».

