Un giovane medico lucano al Global Spine Congress di Bangkok

La Asm di Matera, nonostante le difficoltà nel reperire professionisti, può vantare una nuova risorsa: l’Ospedale Civile di Policoro (MT) accoglierà presto un giovane medico nell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia. Il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, esprime soddisfazione per questo contributo e sottolinea l’importanza di valorizzare le eccellenze locali, come il dottor Pietro Gianfreda.

Il dottor Antonio Parciante, un talento lucano, sarà protagonista al Global Spine Congress a Bangkok, in Thailandia, dal 15 al 18 maggio 2024. Parciante, medico chirurgo ortopedico, ha già dimostrato il suo valore durante la pandemia, contribuendo al lavoro dei suoi colleghi con dedizione e schiettezza. La sua partecipazione al congresso mondiale è un orgoglio per la sua regione e per l’intero paese.

Il Global Spine Congress è uno dei più grandi raduni per migliaia di chirurghi spinali internazionali, e Parciante avrà l’opportunità di condividere le sue conoscenze e esperienze con colleghi da tutto il mondo. L’Ugl Matera augura a Parciante un futuro brillante e ringrazia il Direttore Sanitario Aziendale Asm, Giuseppe Magno, per aver favorito il ritorno del professionista nella sua provincia.

Il talento e l’impegno di Parciante sono un esempio di eccellenza che porta in alto il nome della Basilicata, dimostrando che la sanità locale può competere a livello internazionale.

