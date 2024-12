Al Museo Ridola di Matera le onorificenze della Repubblica

MATERA – Riconoscere il valore del merito, uno dei principi fondanti della condotta di chi rappresenta lo Stato, le Istituzioni locali, la Pubblica Amministrazione e di quei cittadini che con il loro lavoro, le loro capacità e il loro impegno hanno meritato di essere indicati a modello per l’intera comunità nazionale. Il museo Ridola di Matera è stato la location della consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti “verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. Tra gli insigniti, anche il generale della Guardia di finanza, Giuseppe Antonio Cardellicchio, che ha ricevuto il titolo di Commendatore. Per la prima volta la consegna delle onorificenze Omri ha avuto luogo nel Museo Archeologico nazionale “Domenico Ridola”, dove per l’occasione è stato realizzato uno speciale allestimento temporaneo, archeologico e storico-artistico, in linea con il tema dell’evento.

