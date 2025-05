Santeramo, bar sospeso per disturbo e frequentazioni pericolose

Il questore di Bari ha disposto la sospensione temporanea, per un periodo di 7 giorni, della licenza di un bar situato nel centro di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e notificato dai Carabinieri della locale stazione.

La misura arriva a seguito di una serie di controlli eseguiti dalle forze dell’ordine negli ultimi mesi e di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Le lamentele riguardavano episodi di disturbo alla quiete pubblica, nonché presunti episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, verificatisi in prossimità del locale e nelle vie circostanti, zone solitamente frequentate anche da famiglie con bambini.

Dalle verifiche è emerso che il bar rappresentava un abituale punto di ritrovo per persone con segnalazioni di polizia o precedenti penali, ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico.

La sospensione della licenza si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alla cosiddetta “mala movida”, con l’obiettivo di arginare situazioni di degrado e tutelare la sicurezza urbana. Le autorità hanno ritenuto necessario intervenire con urgenza per evitare che il locale continuasse a rappresentare un punto di aggregazione per soggetti problematici.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author