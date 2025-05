Andria, investe neo mamma e fugge senza prestare soccorso: individuata “pirata della strada”

Ha investito una neo mamma non fermandosi a soccorrere la persona ferita, dandosi alla fuga con la sua auto. E’ stata individuata e denunciata a piede libero dalla Polizia Locale di Andria, la donna che, nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, alla guida della sua utilitaria, aveva provocato l’incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per la neo mamma, su Via Barletta.

La malcapitata era stata soccorsa da suoi parenti, essendo stata investita praticamente sotto casa: trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo”, la donna era stata dimessa in tarda serata avendo riportato lesioni lievi.

Le indagini del personale della squadra Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando della Polizia Locale, anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere della zona, hanno permesso di individuare la “pirata della strada”.

La donna, non senza un pizzico di sorpresa per gli inquirenti, è la stessa che nel gennaio dello scorso anno aveva commesso gli stessi reati essendo rimasta coinvolta in un altro incidente stradale a poche centinaia di metri di distanza dallo stesso luogo. Anche in quella circostanza, la conducente, recidiva, era stata individuata dagli stessi Agenti della Polizia Locale e deferita all’Autorità Giudiziaria. In quell’occasione, al ritiro della patente era seguita una sospensione di un anno da parte della Prefettura.

Il documento di guida, alla donna resasi protagonista dell’investimento, le era stato restituito pochi mesi fa. Anche questa volta la patente le è stata ritirata ed inviata al Prefetto della Bat, che deciderà il nuovo periodo di sospensione o ne valuterà, eventualmente, la revoca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author