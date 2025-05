Caos assunzioni ASL Taranto, FIALS denuncia: “Diritti calpestati”

“Non ci sono regole, ma arbitrarietà. Personale destinato altrove, servizi al collasso. Infermieri e maternità ignorate”

È scontro aperto tra FIALS Taranto e la direzione della ASL di Taranto sul tema delle nuove assunzioni. Secondo quanto denunciato dal sindacato con una nota, l’azienda sanitaria avrebbe avviato l’inserimento di oltre 70 infermieri senza il previsto confronto con le organizzazioni sindacali, bypassando i diritti acquisiti da lavoratori già in servizio.

A generare tensione è, in particolare, la decisione di destinare il personale neoassunto a presidi periferici, senza considerare le richieste di mobilità presentate da tempo da operatori interni all’ente. “Questo caos assunzionale scontenterà tutti: i nuovi arrivati, costretti a spostarsi lontano da casa, e i dipendenti storici, che attendono da anni il trasferimento”, sottolinea la Fials.

Il sindacato definisce “assurdo” come un’operazione pensata per rafforzare le strutture sanitarie rischi di trasformarsi in un nuovo fronte di conflitto. “Le organizzazioni sindacali sono state totalmente esautorate, private delle loro prerogative”, afferma.

La preoccupazione della FIALS riguarda anche le destinazioni previste per i nuovi infermieri. Secondo Messina, infatti, gran parte del personale sarà assegnato all’attivazione di nuovi reparti, come quelli di Rianimazione a Martina Franca e Castellaneta, a scapito delle strutture già operative che da mesi versano in grave sofferenza per la carenza di personale.

“Abbiamo sempre contestato l’apertura di nuovi servizi senza prima aver risolto le criticità nei reparti esistenti”, ricorda la Fials. Un esempio citato è proprio il presidio ospedaliero di Martina Franca, da tempo in condizioni critiche sul fronte del personale, sia infermieristico sia di supporto.

La FIALS contesta anche il mancato rispetto delle tutele previste per i lavoratori in possesso dei diritti riconosciuti dalla legge 104/1992 e dal Testo unico sulla maternità, che sarebbero stati ignorati nella gestione degli incarichi.

Alla luce della situazione, il sindacato ha annunciato l’avvio di una vertenza contro la ASL di Taranto, dichiarandosi pronto a sostenere i lavoratori in ogni sede. “Non possiamo accettare un sistema che taglia diritti e ignora norme fondamentali”, conclude la nota.

