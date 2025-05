Elezioni Puglia, Gasparri: “Clima di favore per il Centrosinistra”

Il capogruppo al Senato di Forza Italia denuncia favoritismi e chiede trasparenza: “Sfida impari, serve competizione vera”

“La sfida al centrosinistra in Puglia? Speriamo che si chiuda questa fase fortunata”. Sono le parole con cui Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, ha aperto il suo intervento agli Stati generali del Mezzogiorno, svoltisi a Taranto, rivolgendosi direttamente al quadro politico regionale.

Il senatore ha avanzato dure critiche contro il centrosinistra, facendo riferimento a presunti favoritismi e situazioni opache che, a suo dire, avrebbero garantito una condizione di privilegio. “Loro sono fortunati, vanno a casa del boss e nessuno gli dice niente, assumono nelle municipalizzate di Bari parenti dei boss e nessuno gli dice niente, poi ci sono state le ultime vicende all’aeroporto di Bari: concorsi in cui, con lauree false, parenti stretti di esponenti del Pd vengono assunti e poi scoppia lo scandalo”, ha affermato.

Gasparri ha quindi chiesto che in Puglia si possa avere una competizione elettorale equa, sottolineando il ruolo che dovrebbe assumere la magistratura. “Vorremmo competere alla pari in Puglia. Questa deve essere una condizione necessaria e un dovere della politica, non il frutto di una distrazione della magistratura”, ha aggiunto.

Nel proseguire, ha riferito quanto osservato nel corso delle audizioni della commissione antimafia. “Ho visto alcuni magistrati che operano in Puglia fare il sorrisino amichevole quando facevamo domande sulla gestione di sinistra della regione. Amichevole non verso di noi. Vorremmo un po’ di trasparenza. Poi se sono innocenti, sono innocenti, ma se uno fa delle cose strane c’è questa sorta di cappa di impunità a beneficio della sinistra”, ha dichiarato.

Infine, ha accennato alla possibile candidatura di Antonio Decaro come sfidante alle prossime regionali. “Se ci sarà Decaro affronteremo Decaro. Noi non abbiamo ancora deciso la nostra candidatura, ma Forza Italia prepara sui temi, sui contenuti, la campagna elettorale”, ha concluso.

