Taranto, Gasparri: “Industria e salute possono convivere”

Il capogruppo al Senato di Forza Italia: “Difendere lavoro e salute con investimenti, ma non rinunciare alla siderurgia”

“Taranto è una città che soffre molto e che deve mantenere nella sua prospettiva futura una presenza industriale”, ha dichiarato Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, nel corso di un intervento agli Stati generali del Mezzogiorno, svoltisi a Taranto.

Nel suo discorso, il senatore ha ribadito la consapevolezza del partito rispetto al conflitto storico tra lavoro e salute, sottolineando come lo sviluppo industriale non debba essere sacrificato. “Siamo ben consapevoli da sempre del conflitto lavoro-salute ma riteniamo che con tutte le tecnologie, con tutti gli investimenti che sono stati fatti e che si dovranno fare, Taranto, come anche l’Italia, non debba rinunciare a una presenza industriale”, ha affermato.

Gasparri ha quindi evidenziato il valore strategico della produzione siderurgica, anche alla luce delle attuali tensioni internazionali e delle priorità legate alla sicurezza. “È importante il turismo, è importante il terziario, ma una grande nazione non può rinunciare a delle produzioni siderurgiche che sono strategiche”, ha detto, aggiungendo che il tema è ancora centrale nell’agenda politica nazionale e internazionale.

Concludendo il proprio intervento, il capogruppo azzurro ha richiamato la necessità di un equilibrio tra sviluppo industriale e tutela della salute pubblica. “Dobbiamo continuare a difendere il lavoro ma anche garantire la salute perché poi in effetti a Taranto, nonostante i problemi ancora da risolvere, di investimenti ne sono stati fatti e l’assetto della realtà siderurgica deve essere durevole, stabile, tale da garantire all’Italia una produzione importante”, ha concluso.

