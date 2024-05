Premio Eccellenze Materane al prefetto Sempreviva

MATERA – Una carriera nel Ministero degli Interni, prima come prefetto, oggi come capo di Gabinetto del dicastero. Una forte personalità che si identifica nell’iniziativa che è quello di esaltare il sacrificio e l’impegno di cittadini materani nel perseguire obiettivi di rilevanza per sé stessi e per la collettività.

Maria Teresa Sempreviva, prefetto, docente, grande ufficiale della Repubblica e autrice di pubblicazioni giuridiche, riceve il premio Eccellenze Materane 2024, riconoscimento che il Lions Club Matera Città dei Sassi conferisce ogni anno a personalità di Matera o della provincia, distintesi negli ambiti di lavoro, professioni o arte. A ricevere il premio insieme a Sua Eccellenza, nella cerimonia organizzata ai Musei Nazionali della Città dei Sassi, l’amministratore unico dell’azienda di distribuzione farmaceutica Vim, Michele Motta. Nel suo discorso di ringraziamento, la funzione del prefetto basato sulla collettività e sul bene comune.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author