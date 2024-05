Taranto, Salvini inaugura cantiere Bus rapid transit

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e trasporti, ha partecipato a Taranto all’inaugurazione dell’avvio della fase di cantierizzazione del deposito mezzi rotabili destinati alla rete Bus rapid transit (BRT), opera destinata a rivoluzionare il servizio di trasporto pubblico urbano.

L’investimento complessivo per il progetto, che ammonta a circa 300 milioni di euro, è finanziato attraverso i Fondi Next Generation Eu e prevede la realizzazione di due linee direttrici di bus elettrici veloci, Blu e Rossa, che collegheranno, rispettivamente, il Quartiere Tamburi con la Circonvallazione dei Fiori in Lama e il Quartiere Paolo VI con Cimino.

Presenti all’inaugurazione, nei pressi del comando della Polizia Locale, anche il sindaco Rinaldo Melucci e il prefetto Paola Dessì. Oggi è stato inaugurato il cantiere del deposito-officina e delle opere accessorie. L’importo complessivo dell’investimento per la linea blu Tamburi-Talsano è di oltre 78 milioni di euro.

