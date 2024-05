Serie C, Altamura a Firenze per incontrare presidente Marani

La Lega Pro apre le porte della sua sede alle società neopromosse in Serie C NOW. I rappresentanti di Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani e Union Clodiense sono stati ricevuti dal presidente Matteo Marani e dai vertici di Lega Pro, che hanno illustrato loro regolamenti e norme concernenti la partecipazione al campionato di Serie C NOW 2024/2025.

Si è trattato, inoltre, di un’occasione importante per presentare tutta la struttura interna a Lega Pro, costituita da uffici e dipendenti pronti a collaborare con i club neopromossi.

“È bello accogliere nella Serie C NOW nuove società che rappresentano altri territori, comunità e valori. Ogni club ha delle peculiarità e noi, come Serie C NOW, vogliamo valorizzare le storie di tutte le squadre di un campionato che di anno in anno è sempre più ricco e rappresentativo. La nostra forza sta proprio in questo, nell’unione di 19 regioni d’Italia e di sessanta piazze”- queste le parole del presidente di Lega Pro, Matteo Marani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author