Serie C/C, giudice sportivo: multate Potenza e Virtus Francavilla

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare valevoli per i playout del Girone C della Serie C.

2.000 euro al Potenza “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il minuto di raccoglimento, un petardo nel recinto di gioco provocando la bruciatura del LED pubblicitario e, al 68° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, continuato a intonare ad alta voce cori senza osservare il silenzio”.

1.000 euro alla Virtus Francavilla “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 44° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze. Per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all’11° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e minaccioso nei confronti di alcuni calciatori avversari, ripetuto per quattro volte”.

