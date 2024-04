Bitonto-Team Altamura 2-1: neroverdi aggrappati ai playout, Barletta agganciato

Il Bitonto c’è e la salvezza tramite playout, se fino a qualche turno fa si poteva considerare una chimera, adesso non lo è più. Merito di mister Valeriano Loseto, ma soprattutto dei 6 punti raccolti nelle ultime 5 uscite: bottino sufficiente per restare a galla. La vittoria contro la Team Altamura per 2-1 è figlia di una prestazione di cuore, coraggio e di scelte tattiche indovinate nella ripresa.

Nel primo tempo la gara non si sblocca, ma le occasioni da rete non mancano. Al 9′ gran cross di Alba del Bitonto per la rovesciata di Palazzo che termina a lato. Al 15′ il numero 11 neroverde ci riprova con una girata di prima intenzione che però non ha successo. Al 25′ punizione di Zugaro: palla tagliata in area, ma è esterno rete. Al 44′ ancora Bitonto, sempre Palazzo protagonista con un tiro dalla distanza ma il gol non arriva.

Arriva invece ad inizio ripresa ed è a firma della Team Altamura. È il 50′: fallo in area ai danni di Loiodice, calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso numero 10 murgiano spiazza e scavalca con eleganza Civita per lo 0-1. Ma la reazione degli uomini di Loseto arriva a tempo debito. Per l’1-1 serve aspettare il 63′: percussione da sinistra di Figliolia e assist in area per Palazzo che stavolta insacca. Al 77′ il 2-1 che vale il definitivo raddoppio. È Rotondo ancora una volta l’uomo della provvidenza, bravo a trovare il guizzo vincente in area. Una palla sporca, ma che allunga la vita dei neroverdi. Per una D da difendere sino alla fine.