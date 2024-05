Taranto, Cataldus d’argento: i premiati dell’edizione 2024

Nella suggestiva atmosfera della basilica cattedrale di Taranto, si è tenuta il 9 maggio scorso la tanto attesa cerimonia del Cataldus d’argento. I prestigiosi riconoscimenti sono stati conferiti a illustri personalità che si sono distinte in vari ambiti.

Paolo Ruta è stato premiato per l’eccellenza nella promozione culturale, Giuseppe Maluberti ha ricevuto il premio per il suo impegno nel volontariato, Francesco Tacente per le sue brillanti iniziative imprenditoriali, Antonio Panico per la sua dedizione alla professione.

Un Cataldus d’argento speciale è stato conferito all’Arciconfraternita del Carmine e alla confraternita Maria SS. Addolorata e San Domenico di Taranto, per il loro significativo contributo alla comunità.

Durante l’evento, Mons. Emanuele Ferro ha consegnato le “Crocette di San Cataldo” a coloro che sono stati riconosciuti come “amici della Cattedrale”, in segno di gratitudine per la loro preziosa collaborazione.

